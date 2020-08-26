В Пензе ВАЗ по обочине объехал машины, пропускавшие пешехода

26.08.2020 | 10:44

Автомобилист из Пензы прислал в редакцию портала PenzaInform.ru свидетельство грубого нарушения ПДД. Инцидент произошел во вторник, 25 августа, в районе Новозападного кладбища.

На кадрах запечатлено, как у пешеходного перехода останавливается пожилая женщина. Автомобили тормозят, чтобы пропустить пешехода. В это время по обочине проносится ВАЗ с госномером А987НУ/73.

«Водитель «четырнадцатой», вместо того, чтобы смотреть на дорогу, вероятно, залип и слишком поздно увидел, что машины перед пешеходным переходом остановились. Решение было принято молниеносно: «Тормоза - для трусов». Резко вывернув руль вправо, лихо пролетел по обочине и скрылся в столбе пыли», - описал происходящее автор видео.

После того как нарушитель уехал, женщина неспешно пересекла проезжую часть.

«Хорошо, что бабушка оказалась не из числа тех прытких пешеходов, которые спокойной ходьбе предпочитают бег по переходу», - порадовался автомобилист, приславший видео.