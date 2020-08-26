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Автохамы

В Пензе ВАЗ по обочине объехал машины, пропускавшие пешехода

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Автомобилист из Пензы прислал в редакцию портала PenzaInform.ru свидетельство грубого нарушения ПДД. Инцидент произошел во вторник, 25 августа, в районе Новозападного кладбища.

На кадрах запечатлено, как у пешеходного перехода останавливается пожилая женщина. Автомобили тормозят, чтобы пропустить пешехода. В это время по обочине проносится ВАЗ с госномером А987НУ/73.

«Водитель «четырнадцатой», вместо того, чтобы смотреть на дорогу, вероятно, залип и слишком поздно увидел, что машины перед пешеходным переходом остановились. Решение было принято молниеносно: «Тормоза - для трусов». Резко вывернув руль вправо, лихо пролетел по обочине и скрылся в столбе пыли», - описал происходящее автор видео.

После того как нарушитель уехал, женщина неспешно пересекла проезжую часть.

«Хорошо, что бабушка оказалась не из числа тех прытких пешеходов, которые спокойной ходьбе предпочитают бег по переходу», - порадовался автомобилист, приславший видео.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

А987НУ/58
А987НУ/73

Быдлоинформ Пензу с Ульяновском путает. Ужрались опять?

Гость||

Видева аще нету!

Гость||

От хохма будет если с таким номером 58-го региона штраф прилетит. Употеет доказывать что не виноват.

Гость||

Гость писал(a):

Употеет
Страна лакеев и шутов..

Гость||

Я бы на месте обладателя авто с номером А987НУ/58 вкатал Быдлоинформу иск за клевету.

Гость||

Скажи спасибо, что он тебе в зад не въехал. Не говорю, что он прав! Судя по видео у него не было шансов остановиться.

Гость||

Классический дикий мордвин-папуас. Никому не помешал.

Гость||

все четко, по-пацански, рубероид в круг, и вперед по полосе для парада

Гость||

А потом в реанимацию видео снимать родственники поедут)))

Гость||

Вкатать надо ДПС где зебра?

Гость||

Бедная старушка аж перекрестилась когда дошла до конца пешеходного перехода,видимо не в первой здесь так лехачат.

Гость||

Бункер контроль. Сотрудник отдела по борьбе с аквариумами.

Имя: Гость
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