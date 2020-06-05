Сетевое издание|18+|Пятница|5 июн 2020|14:11
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Автохамы

Как проехать на красный: пензенец снял лайфхак от водителя ВАЗа

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В Пензе автомобилисты нередко проезжают перекрестки на красный сигнал светофора. В пятницу, 5 июня, в группе «АВТОХАМ | Авто Пенза | ДТП | Водители» соцсети «ВКонтакте» появилось видео о том, как некоторые ухитряются миновать пересечение дорог, полагая, что не нарушают при этом ПДД.

«Улыбнул маневр, или лайфхак: как правильно проехать на красный))», - подписал свой пост автор. На видеорегистраторе выставлена дата - 27 мая.

На кадрах видно отечественную машину, водитель которой выезжает с прилегающей территории. Следуя по улице Измайлова, за несколько десятков метров до перекрестка со Стрельбищенской он свернул на прилегающую территорию, чтобы потом вырулить на ту же дорогу, не дожидаясь, когда загорится зеленый.

«Так многие ездят там, кто местный», - прокомментировал пост один из пользователей.

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Гость||

Интересно, что он теперь будет делать с этой кучей сэкономленного времени?

Гость||

а что так можно было ?!?!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

прокомментировал пост один из пользователей.
этот комментатор еще тот быдло-таксист.

Гость||

Там постоянно кто-то проезжает. Торопыги.

Гость||

Однажды на выезде стоял грузовик и один умный решил объехать, потом как дурак сдавал назад, в итоге потерял в сто раз больше времени

Гость||

Теперь поставят светофор ! Ждите ! Ну и что лишнюю минуту не стоит зато считай за эту минуту проедет целый мост измайловский! Возможно даже на зеленый успеет у загса на кирова !! А эти только тронутся ! А все потому что наши пензенские умники настроили светофоры так что ты с одного трогаешься на следующем красный загорается когда ты к нему подьезжать начинаешь ! И стоишь 20-30 секунд ! Разве что был бы на каком нибудь феррари чтобы дунуть и проскакивать на зеленые но это уже скорости запредельные чего делать нельзя по правилам пдд! Власти отрегулируйте светофоры нормально! Сколько можно! То и дело только разгоняешься до 60 уже тормозить надо!

Гость||

Гость писал(a):

То и дело только разгоняешься до 60 уже тормозить надо!
Чтобы топлива больше тратилось.

Имя: Гость
Комментарий:

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