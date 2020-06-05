Как проехать на красный: пензенец снял лайфхак от водителя ВАЗа

05.06.2020 | 13:13

В Пензе автомобилисты нередко проезжают перекрестки на красный сигнал светофора. В пятницу, 5 июня, в группе «АВТОХАМ | Авто Пенза | ДТП | Водители» соцсети «ВКонтакте» появилось видео о том, как некоторые ухитряются миновать пересечение дорог, полагая, что не нарушают при этом ПДД.

«Улыбнул маневр, или лайфхак: как правильно проехать на красный))», - подписал свой пост автор. На видеорегистраторе выставлена дата - 27 мая.

На кадрах видно отечественную машину, водитель которой выезжает с прилегающей территории. Следуя по улице Измайлова, за несколько десятков метров до перекрестка со Стрельбищенской он свернул на прилегающую территорию, чтобы потом вырулить на ту же дорогу, не дожидаясь, когда загорится зеленый.

«Так многие ездят там, кто местный», - прокомментировал пост один из пользователей.