На ул. Луначарского водитель за минуту дважды нарушил ПДД

Горожанин Владимир прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru видеозапись нарушения правил дорожного движения на улице Луначарского в областном центре.
На кадрах водитель Chery Tiggo, госномер которого неразличим, проезжает перекресток на красный сигнал светофора. При этом он поворачивает в сторону Сурской улицы с полосы, которая предназначена для движения прямо.
Торопливый автолюбитель попал в объектив камеры видеорегистратора 20 апреля в 17:36.
«Двойное нарушение», - так назвал свой ролик пензенец.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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Ничего он не нарушил. Он никому не помешал.