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Автохамы

На ул. Луначарского водитель за минуту дважды нарушил ПДД

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Горожанин Владимир прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru видеозапись нарушения правил дорожного движения на улице Луначарского в областном центре.

На кадрах водитель Chery Tiggo, госномер которого неразличим, проезжает перекресток на красный сигнал светофора. При этом он поворачивает в сторону Сурской улицы с полосы, которая предназначена для движения прямо.

Торопливый автолюбитель попал в объектив камеры видеорегистратора 20 апреля в 17:36.

«Двойное нарушение», - так назвал свой ролик пензенец.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Ничего он не нарушил. Он никому не помешал.

Гость||

Раз гос.номер не различим,это говорит только об одном, хреновая у стукача камера.

Гость||

Если судить по "понятиям" то ничего не нарушил, просто красава, а если по ПДД, то два нарушения на лицо.

Гость||

#никомунепомешал !!!

Гость||

Таких нарушений в Пензе на каждом перекрёстке по сотне в день. Несоблюдение рядности, выезд за стоп.

Гость||

На остановке Автовокзал БМВ белая Х5 сгорела. Час назад. Воистину, проклятое место там

Гость||

Да просто поправился с похмелья, не дотерпел. Ясное дело.

Останавливайте его почаще, ГАИ - рано или поздно попадётся обязательно.

Гость||

Гость писал(a):

На остановке Автовокзал БМВ белая Х5 сгорела. Час назад. Воистину, проклятое место там
Во, вот это интересно.) А то новостят всякую фигню. Не там повернул, поворотником не моргнул.

Гость||

Надо за собой следить и стараться не обращать внимания на таких нарушителей . Положение изменить мы не можем, а они свое находят , доказано жизнью .

Гость||

Бмв от стыда сгорел, что поворотник не включал?

Гость||

Гость писал(a):

Положение изменить мы не можем,
Можем и легко. Как видишь.

Гость||

Гость писал(a):

Бмв от стыда сгорел, что поворотник не включал?
В Пензе презирают поворотники. Поворотник либо не включают либо жестикулируют руками из окошка мол смотри.

Имя: Гость
Комментарий:

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