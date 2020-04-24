На ул. Луначарского водитель за минуту дважды нарушил ПДД

24.04.2020 | 15:49

Горожанин Владимир прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru видеозапись нарушения правил дорожного движения на улице Луначарского в областном центре.

На кадрах водитель Chery Tiggo, госномер которого неразличим, проезжает перекресток на красный сигнал светофора. При этом он поворачивает в сторону Сурской улицы с полосы, которая предназначена для движения прямо.

Торопливый автолюбитель попал в объектив камеры видеорегистратора 20 апреля в 17:36.

«Двойное нарушение», - так назвал свой ролик пензенец.