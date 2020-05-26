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Автохамы

Водитель Nissan Qashqai вынудил других автомобилистов нарушить ПДД

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Во вторник, 26 мая, житель Пензы прислал в рубрику «Автохамы» свидетельство нарушения правил дорожного движения в областном центре.

22 мая в 13:16 мужчина сфотографировал автомобиль Nissan Qashqai с госномером К372РК/58, припаркованный на проезжей части улицы Революционной в центре Пензы, где для движения предусмотрено по одной полосе в каждом направлении.

Горожанин напомнил, что, согласно пункту 12.4 ПДД, остановка запрещается в местах, где расстояние между сплошной линией разметки, разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством менее трех метров.

«Меня возмущает в очередной раз то, что водитель, который нарушил ПДД в данном месте, заставляет своей неправильной парковкой нарушать эти ПДД других. Повернув с улицы Б. Радищевской на Революционную, сразу утыкаешься в эту машину, предвидеть ее стоянку там в запрещающем месте невозможно, а пересекать сплошную линию и выезжать на полосу встречного движения, чтобы преодолеть этот участок дороги, нельзя, сдавать задней скоростью также запрещено. Чтобы не нарушать ПДД, необходимо включить аварийку и дождаться, пока или этот ... уберет свою машину, или прибудет ДПС и эвакуирует его», - высказался мужчина.

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Гость||

Облить смывкой краски и пусть радуется

Гость||

Там каждый день по 15 машин так припаркованы.

Гость||

Это придурки, которые в этом проулке полосы понарисовали, вынудили других автомобилистов нарушать ПДД

Гость||

Гость писал(a):

Там каждый день по 15 машин так припаркованы.
Где реакция ГИБДД? Где ДПС и эвакуаторы? Это вопросы без ответов?

Гость||

У высшей лиги такая же ерунда после пешеходного через ул. Московскую если ехать со стороны ГПЗ. Там умные типа до знака ставят машины, хотя нарушают этот пункт правил.

Также умные часто ставят машины в "карманы" (как они думают), хотя знак остановка запрещена действует и на них. В зоне действия знака можно парковаться только под знаком "Р".

Имя: Гость
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