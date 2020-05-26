Водитель Nissan Qashqai вынудил других автомобилистов нарушить ПДД

26.05.2020 | 16:45

Во вторник, 26 мая, житель Пензы прислал в рубрику «Автохамы» свидетельство нарушения правил дорожного движения в областном центре.

22 мая в 13:16 мужчина сфотографировал автомобиль Nissan Qashqai с госномером К372РК/58, припаркованный на проезжей части улицы Революционной в центре Пензы, где для движения предусмотрено по одной полосе в каждом направлении.

Горожанин напомнил, что, согласно пункту 12.4 ПДД, остановка запрещается в местах, где расстояние между сплошной линией разметки, разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством менее трех метров.

«Меня возмущает в очередной раз то, что водитель, который нарушил ПДД в данном месте, заставляет своей неправильной парковкой нарушать эти ПДД других. Повернув с улицы Б. Радищевской на Революционную, сразу утыкаешься в эту машину, предвидеть ее стоянку там в запрещающем месте невозможно, а пересекать сплошную линию и выезжать на полосу встречного движения, чтобы преодолеть этот участок дороги, нельзя, сдавать задней скоростью также запрещено. Чтобы не нарушать ПДД, необходимо включить аварийку и дождаться, пока или этот ... уберет свою машину, или прибудет ДПС и эвакуирует его», - высказался мужчина.