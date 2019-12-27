27.12.2019 | 14:53

В пятницу, 27 декабря, житель Пензы прислал в редакцию портала PenzaInform.ru запись с видеорегистратора с фиксацией нарушения.

«Интересно, все ли шоферы маршруток получают водительское удостоверение без экзамена? Они же людей везут, а не соблюдают одно из основных правил: «При выполнении маневра не должны создаваться опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения».

Две маршрутки (одна из них поворачивала налево с правой полосы), а за ними и водитель автомобиля для перевозки инвалидов как оголтелые помчались на зеленый свет, даже не убедившись в безопасности своего маневра», - прокомментировал автор видео поведение водителей-нарушителей.

На кадрах видно, что сначала маршрутка № 93 с госномером О757ВВ/58, за ней - № 33 (Р121КУ/58) поворачивают с Ленинградской налево, на улицу Мира. При этом они не пропускают автора записи, хотя он имеет преимущественное право проезда.

За маршрутками движется микроавтобус, обозначенный как транспорт для перевозки инвалидов (Н204АУ/58). Он также делает попытку повернуть налево, но в последний момент останавливается. Автору записи приходится взять вправо, чтобы объехать его.