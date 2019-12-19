19.12.2019 | 09:12

Жительница Пензы посетовала на проблему с парковкой у областной больницы имени Н. Н. Бурденко. Рассказом о неприятной ситуации она поделилась в одной из местных групп в соцсети «ВКонтакте».

«Приехав на прием с инвалидом, не смогли припарковать на местах для инвалидов (автомобиль. – Прим. ред.), видимо, знак висит просто так», - констатировала женщина. К посту она прикрепила фотографию автомобиля, чей владелец ей помешал.

«Водитель, Вы герой дня, здоровья Вам...» - пожелала она мужчине.

В комментариях женщина рассказала, что воспитывает ребенка с ограниченными возможностями здоровья, который не может самостоятельно ходить. Ежемесячно она привозит его на обследование, и каждый раз сталкивается с тем, что места для инвалидов заняты незаконно.

«В этот раз просто накипело. Изначально попросила другого водителя уступить место на данной парковке, согласился, пока парковалась, этот товарищ влез, опять подошла попросила, по-доброму, но мужчина без понимания какого-либо», - написала женщина.

По ее словам, водитель возмутился и, заявив, что приехал за женой, ушел. Ей с ребенком пришлось ждать, пока место освободит другой «инвалид».