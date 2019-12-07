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Автохамы | В Пензе водитель маршрутки № 77 проигнорировал красный свет

07.12.2019|12:30
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В субботу, 7 декабря, житель Пензы прислал в рубрику «Автохамы» портала «ПензаИнформ» видеозапись, сделанную в 9:11.

На светофоре, установленном на перекрестке улиц Попова и Ленинградской, горит запрещающий сигнал для транспорта. Через проезжую часть движутся пешеходы.

В это время по Ленинградской в сторону улицы Попова движется маршрутка № 77 с госномером Р397НВ/58. Водитель объезжает идущих через дорогу людей, на несколько секунд задерживается на перекрестке и пересекает его на красный свет.

Ранее бдительный горожанин предоставил ИА «ПензаИнформ» видеофиксацию нарушения в том же районе: на Ленинградской Toyota обогнала остановившийся перед нерегулируемым переходом автобус по встречке, а затем повернула через сплошную полосу разметки налево.

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Гость|07.12.2019 13:07|

Прав лишить и точка.

Гость|07.12.2019 13:34|

77е считают себя привелигированными

Гость|07.12.2019 14:11|

На наркотики нужно ежедневные тесты им ввести. В нормальном сознании и состоянии водитель так не может ехать.

Гость|07.12.2019 14:33|

Дураку закон не писан и таких полно!

Гость|07.12.2019 15:44|

я видел в 14.30 этого клоуна в этом же районе.. реально автопсих

Имя: Гость
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