23.11.2019 | 12:24

В субботу, 23 ноября, в рубрику «Автохамы» пришла видеозапись с регистратора, сделанная пензенцем на Ленинградской улице в 10:55.

На ней видно, что черный автомобиль Toyota с государственным номером О938НС/58 движется за автобусом № 130 от остановки «Ул. Ленинградская» (бывшая «Дом офицеров») в сторону Мира.

Возле дома № 7 (магазин «Два гуся») автобус тормозит, пропуская пешеходов на переходе. Но нетерпеливый водитель иномарки обгоняет его по встречной полосе, а затем поворачивает через сплошную полосу разметки налево, к новостройке.

«Выезд на встречную полосу - 5 000 руб. или лишение прав от 4 до 6 месяцев. Обгон на пешеходном переходе - 5 000 руб. или лишение прав от 4 до 6 месяцев. Разметка сначала стерта, а потом видна. И затем он поворачивает через сплошную к новым домам.