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Автохамы | На Западной Поляне водитель «Тойоты» допустил сразу несколько нарушений

23.11.2019|12:24
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В субботу, 23 ноября, в рубрику «Автохамы» пришла видеозапись с регистратора, сделанная пензенцем на Ленинградской улице в 10:55.

На ней видно, что черный автомобиль Toyota с государственным номером О938НС/58 движется за автобусом № 130 от остановки «Ул. Ленинградская» (бывшая «Дом офицеров») в сторону Мира.

Возле дома № 7 (магазин «Два гуся») автобус тормозит, пропуская пешеходов на переходе. Но нетерпеливый водитель иномарки обгоняет его по встречной полосе, а затем поворачивает через сплошную полосу разметки налево, к новостройке.

«Выезд на встречную полосу - 5 000 руб. или лишение прав от 4 до 6 месяцев. Обгон на пешеходном переходе - 5 000 руб. или лишение прав от 4 до 6 месяцев. Разметка сначала стерта, а потом видна. И затем он поворачивает через сплошную к новым домам.

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Гость|23.11.2019 12:52|

И что??? Ещё ни кого ни когда не штрафовали.. Особенно на таких тачках..

Гость|23.11.2019 13:01|

Херь снял

Гость|23.11.2019 13:14|

Когда он вот так на переходе твоего близкого переедет, по другому запоешь.

Гость|23.11.2019 13:32|

Об чём это видео? зачем тазокарытчик этот бред снял и прислал?

Гость|23.11.2019 13:34|

Тазокарытчик даже привил не знает, это был не обгон,а опережение!

Гость|23.11.2019 13:35|

Гость писал(a):

Тазокарытчик
Нужно разыскать и заставить пройти экзамены, дабы беды в дальнейшем не случилось и заодно заставить пройти ТО !

Гость|23.11.2019 13:47|

И в очередь его за мед правкой.

Гость|23.11.2019 13:48|

Медсправкой

Гость|23.11.2019 13:51|

Гость писал(a):

И в очередь его за мед правкой.
Зачем так строго, просто изъять и утилизировать тазобрак! В награду выдать десять!!! 10 тысяч рублей за утилизацию ! То снег выпадет глядишь ещё беды какой натворит.

Гость|23.11.2019 14:06|

Опережение, это когда нет выезда на встречную полосу, дебилы. А там перед пешеходным переходом и после него сплошная. Напокупали себе прав.

Имя: Гость
Комментарий:

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