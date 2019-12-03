03.12.2019 | 09:47

В понедельник, 2 декабря, в рубрику «Автохамы» поступил видеофакт несоблюдения правил дорожного движения на улице Коммунистической в Пензе.

На кадрах, сделанных в 14:42, виден автомобиль Kia Picanto с госномером Р185КУ/58.

«Разворот через двойную сплошную. Разметка видна. Человеку было лень проехать 70 метров, чтобы развернуться по правилам», - описал нарушение автор записи.

Примерно в то же время на той же улице правилами пренебрег и водитель Skoda Octavia (госномер О244СС/58).

«Он развернулся на запрещающий сигнал светофора и сэкономил 10 секунд. Буртасский принцип «никому не помешал», - обрисовал ситуацию автор.