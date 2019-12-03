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Автохамы | Водитель Kia развернулся через двойную сплошную на Коммунистической

03.12.2019|09:47
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В понедельник, 2 декабря, в рубрику «Автохамы» поступил видеофакт несоблюдения правил дорожного движения на улице Коммунистической в Пензе.

На кадрах, сделанных в 14:42, виден автомобиль Kia Picanto с госномером Р185КУ/58.

«Разворот через двойную сплошную. Разметка видна. Человеку было лень проехать 70 метров, чтобы развернуться по правилам», - описал нарушение автор записи.

Примерно в то же время на той же улице правилами пренебрег и водитель Skoda Octavia (госномер О244СС/58).

«Он развернулся на запрещающий сигнал светофора и сэкономил 10 секунд. Буртасский принцип «никому не помешал», - обрисовал ситуацию автор.

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Гость|03.12.2019 10:13|

ул. Урицкого поворот На Самко, каждые 5 мин. такое. На Измайлова поворот через 2 сплошные - постоянно

Гость|03.12.2019 10:23|

Гость писал(a):

л. Урицкого поворот На Самко, каждые 5 мин. такое. На Измайлова поворот через 2 сплошные - постоянно
Но ни кому же не помешал.

Гость|03.12.2019 10:33|

и чо истерим и где кто там увидел сплошные да еще и две.

Гость|03.12.2019 10:36|

ну да они они под снегом, тогда поворачивай

Гость|03.12.2019 10:37|

Гость писал(a):

Гость|03.12.2019 10:36|

ну да они они под снегом, тогда поворачивай

То то и оно. А автору записи ПДД не плохобы изучить.

Гость|03.12.2019 11:00|

Нахал, заставляет вздрагивать!

Гость|03.12.2019 11:08|

На Измайлова поворот через 2 сплошные - постоянно...Дурень,если на Измайлова не развернутся-поедут в ГПЗ и обратно потом,создавая пробку,в которой стоять сам и будешь!А напротив Измайлова 21а прерывистая специально дорожники сами рисовали если что!

Гость|03.12.2019 11:26|

Ябеда-корябеда! На этой улице бывают моменты, когда вообще нет встречных машин, и тащиться до светофора и ждать вереницу проезжающих на загоревшийся как раз зелёный просто реально тошно.

Имя: Гость
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