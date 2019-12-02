02.12.2019 | 15:48

В понедельник, 2 декабря, на видеорегистратор одного из пензенцев попало нарушение правил дорожного движение, совершенное водителем автомобиля Skoda Octavia (госномер О244СС/58).

«Он развернулся на запрещающий сигнал светофора и сэкономил 10 секунд. Буртасский принцип «никому не помешал», - прокомментировал запись автор.

На кадрах видно, что в 14:42 на Коммунистической улице торопливый водитель иномарки сорвался с места на красный свет, хотя, как только он завершил маневр, сразу загорелся зеленый.

К чему был этот бессмысленный риск и как автомобилист распорядился выгаданным временем, непонятно.