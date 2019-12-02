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Автохамы | На ул. Коммунистической водитель Skoda пошел на бессмысленный риск

02.12.2019|15:48
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В понедельник, 2 декабря, на видеорегистратор одного из пензенцев попало нарушение правил дорожного движение, совершенное водителем автомобиля Skoda Octavia (госномер О244СС/58).

«Он развернулся на запрещающий сигнал светофора и сэкономил 10 секунд. Буртасский принцип «никому не помешал», - прокомментировал запись автор.

На кадрах видно, что в 14:42 на Коммунистической улице торопливый водитель иномарки сорвался с места на красный свет, хотя, как только он завершил маневр, сразу загорелся зеленый.

К чему был этот бессмысленный риск и как автомобилист распорядился выгаданным временем, непонятно.

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Гость|02.12.2019 16:09|

ну придавило пукан, что уж вы..

Гость|02.12.2019 16:21|

нет тут нарушения), никомунепомешал же.

Гость|02.12.2019 16:24|

а где нарушение?

Гость|02.12.2019 16:41|

наверно у него понос

Гость|02.12.2019 16:45|

penzainform.ru писал(a):

Он развернулся на запрещающий сигнал светофора и
Всё правильно он сделал! Остановился,оценил ситуация и освободил десяткам машин проезд, тем самым не создав пробку на пустом месте !

Гость|02.12.2019 16:46|

Тут всё нормально и не стоит внимания ! Житейская ситуация.

Гость|02.12.2019 16:49|

Вообще -то по правилам ПДД, разварот как раз на красный, предварительно выехать за стоп линию. Все правильно.Учите ПДД прежде, чем выкладывать странные видюшки.

Гость|02.12.2019 17:05|

Надо за проезд на красный лишать прав автоматом на 6 месяцев,за повторное на 1 год,и идиотов за рулём будет меньше,и на дорогах посвободнее.Правила есть правили,закон есть закон.

Гость|02.12.2019 17:16|

Гость писал(a):

разварот как раз на красный, предварительно выехать за стоп линию
выехал на красный за стоп. глаза протри слепошарый.

Гость|02.12.2019 17:16|

Гость писал(a):

разварот как раз на красный, предварительно выехать за стоп линию
глаза протри слепошарик. выехал на красный за стоп линию.

понаберут по обьявлению. потом мозги с асфальта собирай

Имя: Гость
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