Пензенское информационное агентство|18+|Среда|30 окт 2019|13:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Дождь |
-3oC
-2oC
Завтра | Снег |
  71.33  |  $  64.10

Автохамы | Пензенец запечатлел на видео «красиво» нарушившую правила маршрутку

30.10.2019|11:35
Печать

На пересечении улиц Воронова и Окружной в Пензе нетерпеливый водитель маршрутки № 85 решил не ждать зеленого сигнала светофора.

Видеоролик с микроавтобусом, который совершает маневр, противоречащий правилам дорожного движения, выложил в соцсеть «ВКонтакте» во вторник, 29 октября, житель города.

Видеорегистратор пензенца в 10:09 зафиксировал, как маршрутка обгоняет остановившиеся на красный свет машины по крайней левой полосе, пересекает пустую зебру и поворачивает на Окружную.

«Обнаглели в край», - оценил поступок водителя автор ролика.

Не все комментировавшие пост пользователи согласились с ним, отметив, что такое есть везде, а управлявший маршруткой горожанин «красиво сделал».

«Он создал помеху или опасный момент? Ты работаешь, тоже косячишь. И он человек. И иногда косячит», «Они не с потолка так водят. И они прекрасно все видят, пешеход там или нет. То, что он проскочил, красавчик. 14-ка могла бы проехать, и он за ней проскочить. Вот так вот полгорода тащатся по 40 км в час, другая часть тормозит на светофоре. Потом сидим ноем, мол, почему пробки и т. д.», «Водителей такого транспорта можно понять», «В ПДД много чего написано, практически все, кто за рулем, не помнят и половину того, что написано. Не вижу там никакой аварийной ситуации, движение встречных авто еще не начиналось или же для пешеходов», - выразили одобрение они.

У части комментаторов поведение водителя маршрутки вызвало негодование. «В ГИБДД сливайте таких без жалости», «Здесь так постоянно. А со второй едут прямо - это уже норма. Могли бы к разметке добавить висячие знаки, а то вдруг слепой кто», «Я думала, что ПДД для всех написаны. По вашему мнению, если стаж большой, то можно забить на правила и создавать аварийную ситуацию?» «Вы так живете потому, что не уважаете друг друга. Никого не уважаете. Этот проехал, ты проехал, он проехал, а другой не проехал, 5 трупов - здорово?» – высказали люди свое мнение.

0
0
0
0
 
Гость|30.10.2019 12:00|

Казнить!!!

Гость|30.10.2019 12:10|

Ладно сам, но он людей везет. Это уже в наглую, вопрос к власти, может лишить лицензии? Я, например, не хочу быть в таком общественном транспорте.

Гость|30.10.2019 12:13|

Умышленное нарушение ПДД. Со второй полосы налево и под красный свет! Если были нарушения ранее, то лишение прав. А так на месте хозяина, уволить.

Гость|30.10.2019 12:26|

нарушил- заплатил. Или водитель этой маршрутки не мужик?

А завтра он в ДТП попадет, и парочка пассажиров погибнет из-за его безнаказанности, тогда что комментаторы скажут?

Гость|30.10.2019 12:27|

Они там так всегда делают. И не только там. На повороте с Окружной на ул. Мира даже троллейбусы фигачат со средней полосы

Гость|30.10.2019 12:38|

Скорее всего, все пассажиры тактично промолчали. А потом такой будет их детей везти. Стадо трусливых баранов!

Гость|30.10.2019 12:48|

Жесткое нарушение! В суд, на лишение лицензии! Безопасность перевозок не обеспечена.

Гость|30.10.2019 12:48|

Достаточно пустить скрытое патрулирование с камерой за любой маршруткой или автобусом, за день квартальный план по штрафам будет выполнен. Водители оборзели беспредельно! Наказания нет.

Гость|30.10.2019 12:50|

В Москву отправить видео, раз наши власти молчат

Гость|30.10.2019 12:52|

penzainform.ru писал(a):

То, что он проскочил, красавчик. 14-ка могла бы проехать, и он за ней проскочить.
Как нибудь, с такими мозгами, автор проскочит на тот свет...

Гость|30.10.2019 13:08|

Гость писал(a):

как нибудь, с такими мозгами...
Такое впечатление, что у народа головной мозг вообще атрофировался. Одни двигательные инстинкты остались.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 