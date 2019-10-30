30.10.2019 | 11:35

На пересечении улиц Воронова и Окружной в Пензе нетерпеливый водитель маршрутки № 85 решил не ждать зеленого сигнала светофора.

Видеоролик с микроавтобусом, который совершает маневр, противоречащий правилам дорожного движения, выложил в соцсеть «ВКонтакте» во вторник, 29 октября, житель города.

Видеорегистратор пензенца в 10:09 зафиксировал, как маршрутка обгоняет остановившиеся на красный свет машины по крайней левой полосе, пересекает пустую зебру и поворачивает на Окружную.

«Обнаглели в край», - оценил поступок водителя автор ролика.

Не все комментировавшие пост пользователи согласились с ним, отметив, что такое есть везде, а управлявший маршруткой горожанин «красиво сделал».

«Он создал помеху или опасный момент? Ты работаешь, тоже косячишь. И он человек. И иногда косячит», «Они не с потолка так водят. И они прекрасно все видят, пешеход там или нет. То, что он проскочил, красавчик. 14-ка могла бы проехать, и он за ней проскочить. Вот так вот полгорода тащатся по 40 км в час, другая часть тормозит на светофоре. Потом сидим ноем, мол, почему пробки и т. д.», «Водителей такого транспорта можно понять», «В ПДД много чего написано, практически все, кто за рулем, не помнят и половину того, что написано. Не вижу там никакой аварийной ситуации, движение встречных авто еще не начиналось или же для пешеходов», - выразили одобрение они.

У части комментаторов поведение водителя маршрутки вызвало негодование. «В ГИБДД сливайте таких без жалости», «Здесь так постоянно. А со второй едут прямо - это уже норма. Могли бы к разметке добавить висячие знаки, а то вдруг слепой кто», «Я думала, что ПДД для всех написаны. По вашему мнению, если стаж большой, то можно забить на правила и создавать аварийную ситуацию?» «Вы так живете потому, что не уважаете друг друга. Никого не уважаете. Этот проехал, ты проехал, он проехал, а другой не проехал, 5 трупов - здорово?» – высказали люди свое мнение.