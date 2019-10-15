15.10.2019 | 14:56

В рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» обратился автомобилист, зафиксировавший нарушение правил дорожного движения 8 водителями. Инциденты произошли в понедельник, 14 октября, и 15-го числа на улице Аустрина перед Ухтинкой.

«В Бессоновке каждый день одно и то же. Некоторые автовладельцы считают себя лучше других», - констатировал мужчина.

Он прислал кадры, запечатлевшие, как нарушители объезжают стоящий в заторе транспорт и забывают о том, что за езду по правой обочине грозит штраф в 1 500 рублей. Среди торопившихся шесть легковых автомобилей, пассажирский автобус и микроавтобус. Отлично различаются следующие госномера: М282АО/58, Р346ТМ/58, М587ХВ/58, К012УМ/190.

Ситуация на дороге, ведущей из Бессоновки в Пензу, продолжает оставаться сложной. Ранее в рубрику «Автохамы» уже жаловались на подобные нарушения.

Пробка возникает из-за железнодорожного переезда, перед которым водители вынуждены притормаживать. Там установили резинокордовый настил, однако положение это не улучшило.

По мнению многих водителей, проблема на этом участке улицы кроется в слишком большом для двухполосной дороги трафике. В качестве вариантов автолюбители предлагали заасфальтировать железнодорожный переезд или организовать дополнительную полосу.