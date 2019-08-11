11.08.2019 | 13:18

В субботу, 10 августа, в рубрику «Автохамы» поступило сообщение от жителя областного центра, возмущенного способом парковки одного из водителей.

В тот же день мужчина снял на камеру автомобиль Mazda CX5 с госномером К077КН/58 во дворе дома № 21 на Ладожской улице.

«Какой(какая)-то НЕДОЧЕЛОВЕК припарковал там, где совсем нельзя. Может, кто и краской польет?» - написал пензенец с негодованием.

На записи видно, что машина встала прямо посередине пешеходной дорожки, полностью блокировав ее.

«Даже с коляской не пройдешь!» - заявил горожанин.