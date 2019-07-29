29.07.2019 | 10:03

В рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» поступило видео, главной героиней которого стала девушка на Nissan Juke. Ее поведение на дороге возмутило другого участника движения.

«Девушка на Nissan Juke с госномером О500КН/58 возле памятника Победы выезжала с второстепенной дороги на главную и перекрыла всю первую полосу движения по главной дороге», - прокомментировал пензенец присланное видео.

По его словам, водитель Nissan создала аварийную ситуацию на дороге.

Автор уточнил, что видео было снято 26 июля примерно в 8:20.