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Автохамы | Пензенского водителя возмутило поведение девушки на Nissan Juke

29.07.2019|10:03
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В рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» поступило видео, главной героиней которого стала девушка на Nissan Juke. Ее поведение на дороге возмутило другого участника движения.

«Девушка на Nissan Juke с госномером О500КН/58 возле памятника Победы выезжала с второстепенной дороги на главную и перекрыла всю первую полосу движения по главной дороге», - прокомментировал пензенец присланное видео.

По его словам, водитель Nissan создала аварийную ситуацию на дороге.

Автор уточнил, что видео было снято 26 июля примерно в 8:20.

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