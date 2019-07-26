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Автохамы | На Красной водитель Toyota нарушил правила, чтобы проехать перекресток

26.07.2019|11:34
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«Когда различаешь 50 оттенков красного, то можно» - так назвал горожанин запись с нарушением правил дорожного движения, которую прислал в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ».

На видео запечатлена Toyota с госномером Н434ВС/58, нетерпеливый водитель которой пытается поскорее проехать пересечение улиц Красной и Лермонтова в Пензе. Он пересекает сплошную и на красный выкатывается на пешеходный переход.

«Водитель проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на перекресток», - пояснил владелец записи регистратора.

Он уточнил, что нарушение было снято 8 июля, судя по времени - в 8:46.

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Гость|26.07.2019 11:53|

Там на каждом цикле светофора такое.

Гость|26.07.2019 12:21|

и на предыдущем перекрестке часто поворачивают налево со встречки, как будто там еще односторонее - оба места хороши для камер

Гость|26.07.2019 12:22|

Гость писал(a):

предыдущем перекрестке
Ошибся с ракурсом, получается на следующем, как подниматься на Красной в гору.

Имя: Гость
Комментарий:

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