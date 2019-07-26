26.07.2019 | 11:34

«Когда различаешь 50 оттенков красного, то можно» - так назвал горожанин запись с нарушением правил дорожного движения, которую прислал в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ».

На видео запечатлена Toyota с госномером Н434ВС/58, нетерпеливый водитель которой пытается поскорее проехать пересечение улиц Красной и Лермонтова в Пензе. Он пересекает сплошную и на красный выкатывается на пешеходный переход.

«Водитель проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на перекресток», - пояснил владелец записи регистратора.

Он уточнил, что нарушение было снято 8 июля, судя по времени - в 8:46.