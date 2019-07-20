20.07.2019 | 14:14

В четверг, 18 июля, в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» поступило видео, на котором зафиксировано нарушение правил дорожного движения водителем «Лады» на перекрестке улиц Калинина и Чкалова.

«На этот раз проскочил», - прокомментировал запись видеорегистратора приславший ее горожанин, представившийся Михаилом.

Инцидент был зафиксирован 1 июля в 17:53. В ролике можно увидеть, как автомобиль с госномером О940ХА/58 на большой скорости выезжает на перекресток с полосы, где правила разрешают только поворот налево.

«Тем самым водитель совершил опасный маневр, едва не приведший к лобовому столкновению», - заключил Михаил.

В рубрику «Автохамы» можно присылать видео- или фотофакты нарушения ПДД. Материалы отсматриваются сотрудниками регионального УГИБДД. Для привлечения нарушителя к административной ответственности необходимо выполнение следующих условий:

- читаемость регистрационного знака транспортного средства;

- указание даты и времени нарушения,

- срок - не более двух месяцев с момента совершения проступка.