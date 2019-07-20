В четверг, 18 июля, в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» поступило видео, на котором зафиксировано нарушение правил дорожного движения водителем «Лады» на перекрестке улиц Калинина и Чкалова.
«На этот раз проскочил», - прокомментировал запись видеорегистратора приславший ее горожанин, представившийся Михаилом.
Инцидент был зафиксирован 1 июля в 17:53. В ролике можно увидеть, как автомобиль с госномером О940ХА/58 на большой скорости выезжает на перекресток с полосы, где правила разрешают только поворот налево.
«Тем самым водитель совершил опасный маневр, едва не приведший к лобовому столкновению», - заключил Михаил.
В рубрику «Автохамы» можно присылать видео- или фотофакты нарушения ПДД. Материалы отсматриваются сотрудниками регионального УГИБДД. Для привлечения нарушителя к административной ответственности необходимо выполнение следующих условий:
- читаемость регистрационного знака транспортного средства;
- указание даты и времени нарушения,
- срок - не более двух месяцев с момента совершения проступка.
penzainform.ru писал(a):В каких таких правилах только на лево, там знаки движение по полосам??