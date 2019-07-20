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Автохамы | Пензенец снял на видео опасный маневр торопливого водителя «Лады»

20.07.2019|14:14
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В четверг, 18 июля, в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» поступило видео, на котором зафиксировано нарушение правил дорожного движения водителем «Лады» на перекрестке улиц Калинина и Чкалова.

«На этот раз проскочил», - прокомментировал запись видеорегистратора приславший ее горожанин, представившийся Михаилом.

Инцидент был зафиксирован 1 июля в 17:53. В ролике можно увидеть, как автомобиль с госномером О940ХА/58 на большой скорости выезжает на перекресток с полосы, где правила разрешают только поворот налево.

«Тем самым водитель совершил опасный маневр, едва не приведший к лобовому столкновению», - заключил Михаил.

В рубрику «Автохамы» можно присылать видео- или фотофакты нарушения ПДД. Материалы отсматриваются сотрудниками регионального УГИБДД. Для привлечения нарушителя к административной ответственности необходимо выполнение следующих условий:

- читаемость регистрационного знака транспортного средства;

- указание даты и времени нарушения,

- срок - не более двух месяцев с момента совершения проступка.

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Гость|20.07.2019 15:14|

penzainform.ru писал(a):

автомобиль с госномером О940ХА/58 на большой скорости выезжает на перекресток с полосы, где правила разрешают только поворот налево
В каких таких правилах только на лево, там знаки движение по полосам??

Гость|20.07.2019 15:34|

Михаил, а ты сам не нарушаешь правила никогда? Даже за стоп линию на 1см не выезжаешь?

Гость|20.07.2019 15:35|

Гость писал(a):

В каких таких правилах только на лево, там знаки движение по полосам??
да,так это ты тот самый водятел? теперь знай

Гость|20.07.2019 15:37|

Гость писал(a):

да,так это ты тот самый водятел? теперь знай
Если же Вы хотите проехать прямо, то можно занять абсолютно любую полосу. В том числе крайнюю левую или крайнюю правую.

Гость|20.07.2019 15:45|

Гость писал(a):

Гость|20.07.2019 15:34|

Михаил, а ты сам не нарушаешь правила никогда? Даже за стоп линию на 1см не выезжаешь?

Все нарушают, волей или неволей, с каждый может случиться. Но нужно различать выезд на 1 см за стоп-линию (с ваших же слов) и намеренный проезд там, где он запрещен, да еще и с явным превышением скорости.

Гость|20.07.2019 15:48|

Придурок

Гость|20.07.2019 16:11|

Гость писал(a):

Если же Вы хотите проехать прямо, то можно занять абсолютно любую полосу. В том числе крайнюю левую или крайнюю правую. учи малой))
для таких дибилов как ты там есть разметка на дороге и перед этим перекрёстком, где указано что с этой полосы ты можешь либо развернуться, либо повернуть налево. ОЧКИ ОДЕНЬ КОГДА ЗА РУЛЬ САДИШЬСЯ))))))))))))

Гость|20.07.2019 16:13|

Гость писал(a):

Если же Вы хотите проехать прямо, то можно занять абсолютно любую полосу.
включая встречную) придурок

Гость|20.07.2019 16:14|

да на том перекрестке и на разметке стрелка налево и знаки висят движение по полосам... так что очередной граматей, который заплатил за права и качает тут еще права дибилоид)))))))))))

Гость|20.07.2019 16:42|

Гость писал(a):

да на том перекрестке и на разметке стрелка налево и знаки висят движение по полосам... так что очередной граматей, который заплатил за права и качает тут еще права дибилоид
этого дебилоида даже не удивило нахождение встречной ему машины лоб в лоб

Гость|20.07.2019 16:44|

Гость писал(a):

так что очередной граматей, который заплатил за права и качает тут еще права дибилоид
к первому дурачку-комментатору это тоже относится

Гость|20.07.2019 17:02|

Гость писал(a):

Михаил, а ты сам не нарушаешь правила никогда? Даже за стоп линию на 1см не выезжаешь?
нормально так приравнял. Выезд за стоп линию на 1 см и совершение маневра с превышением скорости не с той полосы? Реально не соображаешь, что это вещи несравнимые?

Имя: Гость
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