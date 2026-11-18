Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Мы знаем: изучение любой науки, любого дела нужно начинать с азов. А что это значит?

Начинать с азов - значит «с самого начала, с самых основ, с самого элементарного, простого». Так, в школе изучают азы науки. Чтобы это сделать, нужно уметь читать, знать азбуку. Ее изучение начинается обычно с буквы А. В первой славянской азбуке она называлась «Аз». Поэтому начало любого знания и получило название «азы».

В век научно-технического прогресса приходится осваивать азы многих знаний. Например, азы компьютерной грамотности или хотя бы азы иностранных языков. Учителя сердятся, если школьники за лето все забыли и приходится повторять с азов ранее изученный материал, то есть с самого начала.

Старинная буква «Аз» живет и в азбуке. В этом слове сложились первые две буквы старославянского алфавита: Аз и Буки, то есть «буквы». А из последовательности первых трех складывается фраза: «аз буки веди» - «я буквы знаю».

Полезно знать не только буквы, но и историю слов, чтобы говорить грамотно!