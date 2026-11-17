Вопрос от интернет-пользователя

Мясо сильно подорожало в последнее время. Раньше спасала курица, но теперь филе перевалило за 500 рублей за килограмм. А еще подорожание ЖКХ... Можно ли заменить мясо другими продуктами? Что говорят врачи?

Ответ специалиста

Организм нуждается прежде всего не в конкретном продукте, а в белке и других питательных веществах, которые содержатся в мясе, рыбе, яйцах, молочных продуктах и растительной пище. Поэтому часть мясных блюд вполне можно заменить более доступными источниками белка. Один из них - бобовые.

Фасоль, горох, чечевица и нут содержат растительный белок, пищевые волокна, витамины и минеральные вещества. Например, можно из гороха готовить супы и каши, из фасоли - гарниры и овощные рагу, а чечевицу добавлять в супы и запеканки. Такие блюда хорошо насыщают и помогают разнообразить меню без регулярной покупки мяса.

Отдельного внимания заслуживает соя. Она содержит достаточно много белка, и продукты из нее могут стать полноценной частью рациона. В частности, тофу используют вместо мяса в овощных блюдах, супах и запеканках. Соя отличается более сбалансированным аминокислотным составом по сравнению со многими другими растительными источниками белка.

Еще одна доступная альтернатива - яйца. Они содержат полноценный белок, который хорошо усваивается организмом, а также витамины группы B и другие полезные вещества. Яичницу, омлет или вареные яйца можно есть на завтрак и использовать для приготовления салатов и других блюд. Это один из способов получить животный белок, не покупая мясо.

Не стоит забывать о молочных продуктах. Творог, кефир, натуральный йогурт, молоко и сыр содержат белок, а также кальций, необходимый для поддержания здоровья костей и зубов. Творог можно использовать как самостоятельное блюдо или добавлять в запеканки, а кефир и натуральный йогурт включать в ежедневное меню. При выборе продуктов желательно отдавать предпочтение вариантам без большого количества добавленного сахара.

Орехи и семена тоже содержат растительный белок, однако рассматривать их как полноценную замену мясной порции не стоит. Они довольно калорийны и содержат много жиров. Их лучше использовать в качестве дополнения к основному рациону, добавляя небольшое количество в каши, салаты и другие блюда.

Врач Надежда Михель, ассистент кафедры терапии, гастроэнтерологии и пульмонологии Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского Минздрава России, рекомендовала сочетать разные растительные источники белка. Например, можно готовить рис с фасолью, гречку с чечевицей или подавать хумус с хлебом. Такое сочетание помогает обеспечить организм необходимыми аминокислотами.