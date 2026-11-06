Как поставить ударение - зОнты или зонтЫ?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Не за горами время промозглых осенних дождей, придется доставать зОнты. Или зонтЫ? Как правильно поставить ударение?

Не сомневайтесь, правильно зонтЫ. У короткого слова «зонт» много форм, но произнести его правильно совсем не трудно: всегда ставим ударение на окончании. И в единственном числе: нет зонтА, под зонтОм, о зонтЕ, и во множественном: зонтЫ, зонтОв, зонтАм, зонтАми, о зонтАх.

А есть еще зонтик - так по-русски ласково называют маленький зонт. Однако история слов говорит о том, что все наоборот: большой зонт произошел от маленького зонтика. В XVIII веке мы позаимствовали и сам предмет, и слово у голландцев.

Голландский термин zondek состоял из двух частей (zon - «солнце» и dek - «покрышка, защита») и обозначал «тент, навес над палубой». Со временем zondek в России стали произносить как зонтик.

Это оказалось похожим на другие уменьшительные формы - бантик, котик - и звучало как-то несерьезно. Пришлось укоротить, и так появилось в русском солидное слово «зонт». Полезно знать историю слов и говорить грамотно!