Нужно ли выключать телевизор из розетки?

Вопрос от интернет-пользователя

Живем в частном доме, и в последнее время участились скачки напряжения. У нас современный телевизор, который подключен через обычный сетевой фильтр. Вот думаю, а спасает ли он? Может, проще вообще выключать телевизор из розетки? Как лучше поступать?

Ответ специалиста

Обычный сетевой фильтр не всегда способен защитить телевизор от серьезных перепадов напряжения. Несмотря на внешнее сходство, качественный фильтр и простая розетка с выключателем - разные устройства. Но даже наличие защиты от импульсных помех не означает, что техника застрахована от любых проблем с электросетью.

Сетевой фильтр обычно оснащен защитными элементами, которые ограничивают кратковременные импульсные перенапряжения и подавляют высокочастотные помехи. Но если в розетке долго сохраняется опасное значение, то фильтр не сможет привести его к норме. Поэтому важно посмотреть, какой именно прибор используется. Недорогой удлинитель с несколькими розетками и кнопкой выключения может вообще не иметь полноценной защиты. У качественного сетевого фильтра должны быть указаны характеристики защиты от импульсных перенапряжений, допустимая нагрузка и другие технические параметры.

Если напряжение часто меняется, для телевизора стоит рассмотреть стабилизатор. Он не просто отсекает помехи, а корректирует входящее напряжение и поддерживает на выходе параметры, необходимые для работы техники. При выборе нужно учитывать диапазон входного напряжения, мощность устройства и суммарную нагрузку подключенных приборов.

Другой вариант - реле контроля напряжения. Его устанавливают в электрическом щитке, и при выходе напряжения за заданные пределы оно автоматически отключает питание. Когда параметры сети приходят в норму, электричество подается снова. Но реле не выравнивает напряжение, оно лишь отключает технику при опасных отклонениях. Для частного дома такое устройство может стать дополнительной защитой всей электросети.

Если скачки напряжения происходят регулярно, отключение телевизора от сети действительно снижает риск его повреждения в период, когда он не используется. Выключение с пульта не дает такой защиты: в режиме ожидания телевизор по-прежнему подключен к электросети. Особенно разумно вынимать вилку из розетки во время сильной грозы.

Сколько электроэнергии телевизор потребляет в спящем режиме?

Когда телевизор выключен с пульта, он обычно переходит в режим ожидания. В этом состоянии прибор продолжает расходовать электричество. Оно необходимо, например, для приема сигнала с пульта, быстрого включения и поддержания сетевых функций. У современных моделей потребление в обычном режиме ожидания чаще всего составляет доли ватта или около 1 Вт, но у телевизоров с функцией быстрого запуска и активным сетевым подключением оно может быть выше.

При потреблении 1 Вт за месяц круглосуточного ожидания набегает примерно 0,72 кВт·ч. Это небольшие расходы, поэтому отключать телевизор от розетки исключительно ради экономии обычно нет необходимости. Но если в доме регулярно происходят скачки напряжения, то отключение вилки на время длительного отсутствия может быть оправданно прежде всего как дополнительная мера защиты.