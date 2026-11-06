Что означает слово «шокировать»?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Сегодня нередко можно услышать: «Я в шоке», «Мы шокированы». А что значит «шокировать»?

Шокировать, объясняет словарь, значит «неприятно и сильно удивить», «вызвать чувство неловкости, привести кого-либо в смущение своим поведением, нарушением правил приличия».

Корни слова ведут к английскому shock - «удар, потрясение», которое восходит к глаголу to shock - «ударить».

Любопытно, но мы найдем и русские синонимы с такой же историей. Например, ошеломить. В нем древнерусское слово «шелом», то есть шлем - защитный головной убор для воинов. Ошеломить, видимо, значило буквально «сильно ударить по шлему (шелому)».

Такие удары, естественно, вызывали состояние, близкое к обмороку, потере сознания. Значение «потрясти удивлением» возникло позже.

И другие слова, выражающие сильное удивление, тоже из этого ряда: поразить, ошарашить - буквально «нанести удар»; потрясти - «сильно тряхнуть». Все они когда-то имели в виду прямое физическое воздействие и лишь потом «смягчились».

Итак, можно выбирать, какое слово точно передает степень удивления: я ошеломлен, потрясен, поражен, ошарашен или шокирован. Будем говорить грамотно и выразительно!