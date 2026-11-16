Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Ведущий концерта объявил: «Прозвучит попурри из мелодий военных лет». Или поппури? Что значит и как написать слово, с двумя П или Р?

ПопуРРи пишется с двумя Р, в русском это слово среднего рода и не склоняется: прозвучало попуРРи. Оно заимствовано из французского и обозначает музыкальное произведение, составленное из популярных мелодий: оперных, балетных мотивов, народных песен, музыки из кинофильмов.

Это музыкальный термин, но пришел он из кулинарии, по-французски «попурри» буквально «сборное, смешанное блюдо», в нем прячутся два слова: pot - «горшок» и pourri - «смесь».

Поэтому попурри может означать не только смесь популярных музыкальных произведений, но и вообще любую смесь, мешанину, всякую всячину. Между прочим, как и наша русская сборная солянка.

А вот еще один синоним, тоже французского происхождения, «ассорти», служит для обозначения не просто смеси, а тщательно отобранных предметов. Ведь с французского assorti так и переводится - «хорошо подобранный». Иначе говоря, «набор».

Напоследок напомним: аССорти - с двумя С, попуРРи - с двумя Р. Будем говорить и писать грамотно!