Как правильно - дОтировать или дАтировать?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

В новостях сообщили, необходимо дотировать производство товаров для детей. Что значит «дотировать» и как пишется слово, через О или А?

В русском есть два слова: дОтировать, с О, и дАтировать, с А. Звучат одинаково, а пишутся по-разному. Чтобы не ошибиться, нужно понимать, о чем идет речь.

Если мы имеем в виду дату, то есть календарное время какого-нибудь события, помету, указывающую время, то словом «дата» и проверим. Например, каким числом дАтировано письмо? Пишем через А, уточняем дату.

Если нас интересует не дата, а дотация, то придется написать О: дОтировать.

Дата в переводе с латыни буквально «данные». А дотация - «дар, пожертвование». Этим экономическим термином обозначают «денежные средства, которые выдаются в безвозвратном порядке юридическим и физическим лицам».

Проще объяснить: дотация - своеобразная материальная помощь. Обычно дотации выдаются малодоходным или убыточным отраслям, если они имеют важное социальное значение. Например, дотируется производство товаров для детей.

Итак, дАтировать от дАта пишем через А, дОтировать от дОтация - через О. Будем говорить и писать грамотно!