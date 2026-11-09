Что такое сборная солянка на концерте?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Спрашиваем: что в программе концерта? Так, отвечают, сборная солянка. А что это значит?

В концерте участвуют певцы, танцоры, фокусники, гимнасты - в общем, сборная солянка. На первый взгляд, это странно, ведь солянка, как объясняет словарь, это густой суп из мяса и рыбы с острыми приправами или кушанье из тушеной кислой капусты с мясом или рыбою.

Все, кто пробовал солянку, знают: соли в ней не больше, чем в других блюдах. Да и вовсе не соль определила название, а село.

Когда-то крестьяне, собирали для этого кушанья все, что было под рукой: картошку, капусту, грибы, мясо или рыбу. Добавляли острые приправы и готовили густой, наваристый, сытный суп. Он получил название селянка, или сборная селянка, то есть сельское кушанье.

Постепенно связь этого супа с селом и способом приготовления забылась, и с середины ХХ века его стали называть сборной солянкой. А в переносном смысле оборот «сборная солянка» мы до сих пор используем, чтобы обозначить пеструю смесь чего угодно.

Знать историю слов полезно, чтобы говорить грамотно и выразительно!