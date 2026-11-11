Как название «толстовка» связано со Львом Толстым?

Ликбез

Как название «толстовка» связано со Львом Толстым?
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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Стало холодно, поря утепляться. Можно надеть толстовку. А что это такое и почему так называется?

Современный человек знает, толстовка - удобная свободная куртка, или кофта, с длинными рукавами из плотного трикотажа. Комфортная теплая одежда на каждый день. Некоторые считают, что она и называется так, потому что толстая - из толстого материала.

Однако словарь дает такое определение: толстовка – «широкая, длинная мужская блуза в складку с поясом». И уточняется: по имени писателя Л. Н. Толстого.

Конечно, название придумал не сам Толстой, который любил носить простую крестьянскую рубаху с поясом навыпуск, а фанатичные поклонники и последователи его учения. Они называли себя толстовцами и в подражание великому учителю тоже носили широкие блузы – толстовки. Это название появилось в конце XIX века.

Со временем толстовки старого образца носить перестали, да и слово немного забылось. Но его вспомнили в конце ХХ века, чтобы назвать вошедшие в моду трикотажные не стесняющие движений вещи. Будем говорить грамотно и выразительно!

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