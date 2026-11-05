Почему во второй половине осени бесполезно мыть окна?

Вопрос от интернет-пользователя

Каждый год мою окна в квартире два раза: весной и осенью. А тут подруга рассказала, что мыть окна поздней осенью абсолютно бессмысленно. Вот сижу и думаю, а права ли она. У меня окна не настолько грязные, но с детства мать приучила именно к двойной уборке. Может, я зря трачу время и силы?

Ответ специалиста

Мыть окна 2 раза в год - весной и осенью - вполне разумная привычка. Однако у осенней уборки есть нюанс: значение имеет не только количество грязи на стеклах, но и температура на улице. Если затянуть с мытьем до устойчивых холодов, добиться чистоты без разводов будет сложнее.

Эксперты Роспотребнадзора рекомендуют мыть окна, выходящие во двор, минимум 2 раза в год. Если они расположены со стороны оживленной дороги, уборка может потребоваться чаще - до 4 раз в год. На стеклах возле проезжей части быстрее оседают пыль, грязь и дорожные загрязнения.

Однако важно выбрать подходящую погоду. Окна лучше не мыть при температуре ниже +5 градусов: вода может оставлять разводы, которые сложно будет убрать до весеннего потепления, отмечают специалисты по клинингу.

Лучше проводить осеннюю мойку в начале сентября, чтобы убрать пыль, накопившуюся за лето. Если окна остаются чистыми, устраивать генеральную мойку во второй половине осени или перед самой зимой исключительно ради привычки необязательно.

Не менее важна погода в сам день уборки. Лучше выбирать сухой, пасмурный и безветренный день. Под прямыми солнечными лучами моющий раствор высыхает слишком быстро, из-за чего на стекле появляются полосы. В холодную погоду вода также может оставлять следы, а работать с открытыми окнами становится некомфортно.

Чтобы не перемывать стекла дважды, уборку стоит начинать с рам, подоконников и мест, где скапливается пыль. Затем можно переходить к стеклам. Сначала удаляют основные загрязнения, после чего моют поверхность и насухо протирают ее чистой микрофиброй или специальным стеклоочистителем. Избыток моющего средства и грязная тряпка нередко становятся причинами разводов.