Индексацию военных пенсий «заморозили» или выплаты повысят?

Вопрос от интернет-пользователя

Я военный пенсионер. Нам в течение всего года обещали, что с 1 октября повысят пенсии на 4%. На календаре ноябрь, а повышения так и нет. Слышал, что его вроде «заморозили» до 2028 года. Так ли это или это слухи? Когда ждать повышения военных пенсий?

Ответ специалиста

Сообщения о заморозке индексации военных пенсий до 2028 года, которые распространяются в социальных сетях, являются слухами. Военные пенсионеры действительно не получили обещанную прибавку в октябре и ноябре, но власти намерены провести повышение.

Правительство уже внесло в Государственную думу законопроект № 619-9, который предусматривает увеличение так называемого понижающего коэффициента при расчете военных пенсий.

Согласно статье 43 Закона РФ от 12 февраля 1993 года № 4468-I, при расчете военной пенсии учитывается не все денежное довольствие, а установленная его доля. С 1 января 2026 года этот показатель составляет 93,59%. Правительственный законопроект предлагает увеличить его до 97,34% с 1 октября 2026 года.

Документ уже был принят в первом чтении 29 октября 2026 года. Теперь депутатам предстоит рассмотреть поправки и принять окончательное решение. Предполагается, что второе и третье чтения состоятся 19 ноября.

После этого законопроекту предстоит получить одобрение Совета Федерации и подпись Президента России. Если процедура затянется, фактический перерасчет и доплата могут быть произведены в декабре или уже в начале 2027 года. При этом деньги за пропущенные с 1 октября месяцы должны компенсировать после вступления изменений в силу, рассказали в комитете Госдумы по обороне.

«Соответствующий перерасчет будет сделан с 1 октября 2026 года после подписания закона Президентом России», - сообщил глава комитета Владимир Касатонов.

Повышение затронет не только бывших военнослужащих Министерства обороны. Оно предусмотрено также для пенсионеров из числа сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии и других категорий.