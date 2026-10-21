Что значит выражение «как будто Мамай прошел»?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Дома страшный беспорядок, как будто Мамай прошел. А почему так говорят и кто такой Мамай?

Как Мамай прошел - так описывают ужасный беспорядок или страшное опустошение, разорение. Появление оборота связано с историческими событиями. После нашествия на Русь монгольского хана Батыя в начале XIII века долгое время русские князья были вынуждены платить огромную дань.

Спустя полтора века, в 1380 году, новый хан Мамай повел монгольские войска на Москву, сокрушая и жестоко опустошая все на своем пути. Путь монголам преградил великий князь московский Дмитрий. Он принял бой на Куликовом поле.

Страшная сеча, как свидетельствовали летописцы, длилась целый день, но закончилась победой русских войск. В честь этой битвы князь Дмитрий получил прозвище Донской.

Язык сохранил память о Мамаевом побоище и жутких картинах разорения, которые оставили за собой войска Мамая. С тех пор выражение «как Мамай прошел» служит для обозначения полного разгрома и беспорядка, и мы используем его, чтобы говорить не только грамотно, но и выразительно!