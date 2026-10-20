Помогают ли заморозка и лавровый лист защитить муку?

Вопрос от интернет-пользователя
Недавно услышала от соседки, что заморозка и лавровый лист якобы помогают ей защищать муку от вредителей, разных мушек и жучков. Это действительно помогает или просто народные байки?
Ответ специалиста
В советах соседки есть рациональное зерно. Низкая температура помогает уничтожить насекомых и их яйца, которые могли попасть в муку еще до покупки. А вот эффективность лаврового листа как надежного средства защиты от кухонных вредителей научно не подтверждена.
Пищевые вредители могут появиться даже в закрытой упаковке муки. Яйца и личинки иногда попадают в продукты еще на этапе производства, хранения или перевозки. Если положить муку в морозильную камеру при температуре около -18 градусов, холод поможет избавиться от паразитов.
Для профилактики можно после покупки поместить муку в плотно закрытом пакете в морозилку на несколько дней, особенно если она будет храниться долго. После этого продукт следует держать в сухом месте, не допуская попадания влаги.
Лавровый лист часто советуют класть в муку или на полки кухонных шкафов. Блогеры в интернете указывают, что он источает эфирные соединения, которые могут влиять на поведение отдельных насекомых. Однако убедительных научных доказательств, что лавровый лист надежно предотвращает появление жучков и других паразитов в домашних запасах, нет.
Как правильно хранить муку, чтобы в ней не завелись жучки
Самый надежный способ защиты - пересыпать муку из бумажного пакета в чистую сухую емкость с плотно закрывающейся крышкой. Подойдут стеклянные банки и прочные контейнеры из пищевого пластика. Они затрудняют проникновение насекомых и помогают не допустить распространения вредителей на другие продукты.
Муку лучше держать в прохладном сухом месте, вдали от плиты и источников влаги. Не стоит надолго оставлять открытые пакеты или накапливать большие запасы, которыми редко пользуются. При покупке желательно проверять целостность упаковки, а дома периодически осматривать не только муку, но и рис, гречку, макароны, сухофрукты, орехи и корм для домашних животных.
Если в муке обнаружились насекомые, личинки, паутина, подозрительные комочки или следы жизнедеятельности вредителей, продукт лучше выбросить.