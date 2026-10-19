Платье от кутюр или от-кутюр - как правильно?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Подруга купила платье - просто чудо, как говорится, от-кутюр. А что это значит и как написать «от-кутюр»: слитно, раздельно или через дефис?

Многие считают, что в обороте «от-кутюр» «от» - это предлог, и понимают так: одежда (от кого?) от Шанель или от Юдашкина, т. е. от какого-то известного дома моды или модельера.

Действительно, французское слово «кутюрье» буквально значит «портной», однако сегодня так называют не любого портного, а мастера швейного искусства, или буквально: «высокого шитья». Именно так переводится с французского «от-кутюр».

Кстати, по-французски пишется в два слова: haute couture. А в русском сочетание превратилось в одно слово, и современные словари рекомендуют писать его через дефис: от-кутюр - и не склонять. «От кутюра» - это ошибка.

Сегодня слово употребляется в нескольких значениях. Во-первых, от-кутюр - высокая мода, во-вторых, это художники-модельеры, и, наконец, модели одежды, созданные такими мастерами.

Понимать значения слов - значит говорить и писать грамотно!