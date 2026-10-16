Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

В моде опять асиммЕтрия. Или асимметрИя? Как правильно произнести и как написать это слово - с двумя С или М?

Правильно - асимметрИя, ударение на предпоследний слог. Это рекомендация современных словарей. Хотя симмЕтрия - с допустимым устаревающим вариантом симметрИя.

А пишутся оба слова с двумя М. Чтобы запомнить это, обратимся к истории слов, которые появились в Древней Греции. В них корень metron, что значит «мера», он начинается с М, и приставка sym-, которая оканчивается на М, она равна по значению русской СО-. Значит, удвоенное М появляется на стыке приставки и корня, а слово «симметрия» буквально означает «соразмерность». Иными словами, «полное соответствие в расположении частей целого относительно центра, средней линии».

Чтобы обозначить несоразмерность, понадобилась греческая приставка А- со значением отрицания. Нам она известна по словам «аморальный», «аполитичный», «асоциальный» и др. Так появилось слово «асимметрия». Оно означает несоразмерность, несимметричность и пишется с одним С и двумя М.

Будем говорить и писать грамотно!