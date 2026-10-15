Как запретить магазину разгружаться во дворе дома?

Вопрос от интернет-пользователя

У нас во дворе дома постоянно разгружаются грузовики сетевого магазина. Я много раз ругалась с водителями. Просила их, чтобы разгрузка осуществлялась с другой стороны, где вход в магазин. Они меня не слушают. Есть ли какая-то управа на них и администрацию магазина? Почему мы, жильцы, должны терпеть вонь выхлопных газов и перекрытие двора для наших машин минимум на 30 минут или час?

Ответ специалиста

Согласно статье 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», все юридические лица обязаны строго выполнять требования санитарных правил, гарантировать безопасность жизни и здоровья граждан, а также не причинять вред окружающей среде и чужому имуществу. Загрузка и разгрузка товаров со стороны двора МКД, где расположены входы в подъезды и окна квартир, является нарушением санитарно-эпидемиологических норм.

Если торговая компания или заведение общепита нарушает правила разгрузки товаров, граждане имеют полное право подать жалобу в управление Роспотребнадзора. Чтобы привлечь нарушителей к ответственности, необходимо зафиксировать факт нарушения на фото или видео, указать точное наименование организации (хозяйствующего субъекта) и адрес магазина.

Так, направить обращение в Управление Роспотребнадзора по Пензенской области можно несколькими способами:

- явившись с документом, удостоверяющим личность, по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 36;

- направив письменное заявление по почтовому адресу: 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 36;

- направив заявление в электронном форме через официальный сайт управления в разделе «Прием обращений граждан» с обязательной авторизацией через ЕСИА («Госуслуги»).

Помимо обращения в надзорные органы, собственники жилья могут действовать самостоятельно. Они вправе инициировать общее собрание собственников (ОСС) и принять решение, запрещающее арендаторам и владельцам коммерческих помещений разгружать транспорт на дворовой территории. С решением собрания и доказательствами нарушений граждане также могут обратиться в суд.

За нарушение санитарно-эпидемиологических требований при разгрузке товаров предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ. В качестве наказания закон предусматривает предупреждение или штрафы:

- для граждан - от 100 до 500 рублей;

- для должностных лиц и ИП - от 500 до 1 000 рублей (для ИП также возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток);

- для юридических лиц - штраф от 10 000 до 20 000 рублей либо приостановление деятельности магазина на срок до 90 суток.