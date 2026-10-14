Разные родЫ войск или родА войск?

Ликбез

Разные родЫ войск или родА войск?
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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

СМИ сообщили: в учениях участвовали разные родЫ войск. Как правильно нужно было сказать в этом случае: родЫ или родА?

Слово «род» настолько древнее, что обзавелось за время своего существования множеством значений и формы множественного числа у них различаются.

Род как «ряд поколений, происходящих от одного предка» во множественном числе имеет форму родЫ, с ударением на втором слоге. Например, старинные дворянские родЫ.

Слово, которое обозначает сам процесс рождения, появления нового представителя рода, вообще употребляется только во множественном числе, с ударением на первый слог - рОды.

Так же ставится ударение и во множественном числе научного термина «род». Под ним понимается единица классификации. Например: рОды и виды растений или животных, рОды литературы (эпос, лирика, драма).

А если род относится к военному делу, называет тип подразделений, оружия, то в слове появляется ударное окончание -А. Поэтому правильно: родА войск, родА вооружения.

Будем соблюдать нормы ударения и говорить грамотно!

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