Как правильно - «ревет белугой» или «ревет белухой»?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Отличник получил двойку, расстроился и весь вечер проревел белугой. Или белухой? Кто это и почему она ревет?

«Ревет белугой» (либо «как белуга») - так говорят, когда кто-то очень громко кричит или плачет, рыдает.

Кто такая белуга? Это рыба - крупнейшая из семейства осетровых. Но даже самая большая, как известно, звуков не издает, тем более реветь не может. Недаром говорят «нем как рыба».

А есть еще белуха - полярный дельфин. У него голос как раз есть: дельфины - млекопитающие, высокоорганизованные животные, умеют общаться, издавая громкие звуки, и один из них похож на мычание.

Крик белухи и вошел в устойчивый оборот. А путаница связана с особенностями произношения в разных областях России. Кое-где взрывной звук [г] произносят как [х], так что слова «белуга» и «белуха» звучат похоже.

Будем различать белугу-рыбу и белуху-дельфина и говорить грамотно!