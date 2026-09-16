Правильно «патиссон», «патисон» или «потисон»?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Хозяйки спешат засолить на зиму помидоры, огурцы, кабачки и патиссоны. Как правильно написать это слово: «патиссон», «патисон» или «потисон», с одной или двумя С?

Правильно - патиссон, через А и с двумя С. Родом овощ из Америки, а название ему дали французы, усмотрев внешнее сходство с пышным пирогом. По-французски patе – «тесто, пирог», от этого слова и происходит «патиссон».

А русские решили, что он похож на тарелку, поэтому по-другому именуют тарельчатой тыквой.

Патиссон - действительно разновидность тыквы. Как и кабачок, что отразилось в слове: уменьшительно-ласкательное название «кабачок» произошло от украинского «кабак», то есть «тыква», а украинцы заимствовали его из тюркских языков.

Нельзя забывать о форме множественного числа: много не патиссон, а патиссонОВ. Здесь можно ориентироваться опять на кабачки: килограмм кабачков - килограмм патиссонов.

Будем говорить и писать грамотно!