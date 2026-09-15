Можно ли отказаться от военных сборов из-за семьи?

Вопрос от интернет-пользователя

Знакомого вызвали в военкомат электронной повесткой, а там ему сказали, что его отправляют на военные сборы. Вчера и мне пришла повестка для явки в военный комиссариат. Если меня захотят отправить на военные сборы, могу ли я отказаться? У меня семья, работа.

Ответ специалиста

Сам по себе вызов в военкомат еще не означает, что гражданина автоматически отправят на военные сборы. Однако, если человек пребывает в запасе и у него нет предусмотренного законом основания для освобождения, отказаться от прохождения сборов только потому, что есть семья, работа или другие обычные жизненные обстоятельства, как правило, нельзя.

В 2026 году военные сборы проводятся на основании Указа Президента РФ от 8 декабря 2025 года № 892. Документ предусматривает призыв граждан, пребывающих в запасе, на сборы в Вооруженных силах России, войсках национальной гвардии, спасательных воинских формированиях МЧС, органах государственной охраны и органах ФСБ. При этом военные сборы не следует путать ни с призывом на срочную службу, ни с мобилизацией.

Главное правило содержится в статье 54 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». На сборы могут призывать граждан, пребывающих в запасе. Закон предусматривает учебные и проверочные сборы. Первые предназначены для подготовки к военной службе, вторые - для проверки боевой и мобилизационной готовности воинских частей и военных комиссариатов. При этом продолжительность одних сборов не может превышать 2 месяцев. Общая продолжительность таких мероприятий за все время нахождения гражданина в запасе, как правило, не должна быть больше 12 месяцев.

Для учебных сборов действует еще одно ограничение: гражданина, не находящегося в мобилизационном резерве, нельзя призывать на них чаще 1 раза в 3 года. Но это правило не распространяется на проверочные сборы - туда могут призвать независимо от того, когда человек в последний раз проходил учебные сборы.

Возраст также имеет значение. Граждане пребывают в запасе до установленного законом предельного срока, причем он зависит от звания и разряда запаса. Для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов предельный возраст по общему правилу составляет до 55 лет, для младших офицеров - до 60, для ряда старших офицеров - до 65, а для высших офицеров - до 70. При этом переходные положения закона предусматривают отдельные особенности изменения возрастных границ.

Для женщин действует отдельное правило: состоящие в запасе женщины-офицеры находятся в запасе до 50 лет, а женщины с другими воинскими званиями - до 45. Кроме того, статья 55 прямо устанавливает, что граждане женского пола освобождаются от военных сборов.

Кого не могут отправить на военные сборы

Статья 55 Федерального закона № 53-ФЗ содержит перечень граждан, освобожденных от военных сборов или не подлежащих призыву на них. В частности, это забронированные граждане, некоторые сотрудники Росгвардии, МВД, МЧС, ФСИН, таможенных органов, прокуратуры, Следственного комитета и ряда других структур, а также гражданский персонал вооруженных сил и других воинских формирований.

Освобождение предусмотрено и для некоторых работников авиационного и железнодорожного транспорта, членов плавающего состава в период навигации, граждан, непосредственно занятых на посевных и уборочных работах в соответствующий период, а также педагогических работников образовательных организаций. Отдельно закон называет студентов очной и очно-заочной формы обучения. Для заочников освобождение действует на период промежуточной и итоговой аттестации и подготовки дипломной работы.

Важное основание касается семей с детьми. От военных сборов освобождаются граждане, имеющие 3 и более несовершеннолетних детей, проживающих вместе с ними. Поэтому наличие 1 или 2 детей само по себе не дает общего права отказаться от сборов. Отдельно предусмотрено право на освобождение для граждан, уволенных с военной службы: в общем случае оно действует в течение 2 лет со дня увольнения в запас. Аналогичное 2-летнее правило установлено для определенной категории граждан, исключенных из добровольческих формирований.

Что будет за неявку по повестке

За неявку без уважительной причины в указанное в повестке время и место предусмотрена административная ответственность. По части 1 статьи 21.5 КоАП РФ штраф составляет от 10 000 до 30 000 рублей. Если причиной неявки стала болезнь или другое обстоятельство, которое действительно препятствовало явке, его необходимо подтвердить документально. Само по себе устное объяснение после пропуска даты не гарантирует освобождения от ответственности.

Можно ли отказаться уже после отправки на сборы

Гражданин, призванный на сборы, приобретает специальный правовой статус, а порядок их прохождения регулируется законодательством и соответствующим положением Правительства РФ. Поэтому решение просто покинуть место проведения сборов или воинскую часть без разрешения может повлечь уже не административную, а уголовную ответственность. В примечании к статье 337 УК РФ предусмотрено, что граждане, пребывающие в запасе, во время прохождения военных сборов несут ответственность по этой статье наравне с проходящими военную службу по контракту.