«Невзирая на лица» или «не взирая на лица»?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Иногда говорят: будем судить о деле, невзирая на лица. Что это значит и как написать «невзирая» в этом случае - слитно с «не» или раздельно?

В обороте «невзирая на лица» нужно написать слитно, потому что сегодня «невзирая» - производный предлог. Когда-то слово обладало самостоятельным значением и было деепричастием от уже устаревшего глагола «взирать», то есть смотреть.

«Невзирая на лица» можно буквально истолковать как «не смотря на лица». А в переносном смысле это значит «не считаясь с общественным, служебным или еще каким-либо положением человека».

Появление оборота связано с древнегреческой богиней правосудия Фемидой. С давних пор ее изображали с мечом в одной руке и весами в другой: считалось, что на весах она измеряла тяжесть вины преступника, а мечом карала его.

Глаза Фемиды всегда закрыты повязкой в знак того, что правосудие не смотрит (не взирает) на лица представших перед судом. Для справедливого приговора не важны ни положение, ни знатность, ни богатство подсудимого.

Язык - зеркало культуры народа. Будем говорить и писать грамотно!