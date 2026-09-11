Откуда пошло выражение «жить на широкую ногу»?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Некоторые привыкли жить на широкую ногу. А что это значит?

Жить на широкую ногу - значит, жить пышно, богато, с размахом и щедростью. Как же это взаимосвязано? Оказывается, тому причиной нога конкретного человека – английского короля Генриха II Плантагенета.

Как свидетельствуют исторические хроники, на большом пальце монарха появился большой уродливый нарост. Это было не только некрасиво, но и причиняло неудобства при ходьбе. Король был вынужден носить особые башмаки - длинные, с загнутыми кверху носами.

Знатные люди в подражание тоже стали носить такую обувь. Если на Руси показателем знатности была высота боярской шапки, то в Англии времен Генриха II им стала длина обуви.

Чего только не делали богатые модники! Чтобы передвигаться в неудобной обуви, носы башмаков набивали сеном, прикрепляли их цепочкой к щиколотке. А простолюдинам запрещалась обувь с передней частью длиннее 15 сантиметров.

Этот исторический факт опубликовала в заметке российская «Литературная газета» в середине ХIХ века. С тех пор выражение «жить на широкую ногу» стало популярным в стране. Знать историю слов и выражений полезно, чтобы говорить грамотно и выразительно!