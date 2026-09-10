Как с сентября изменились правила покупки билетов на поезд?

Вопрос от интернет-пользователя

Я читал, что с сентября 2026 года изменились правила покупки и возврата билетов на поезда, но так и не понял, с какого числа они вступают (или уже вступили?) в силу. На сайте РЖД ничего не нашел. Можно как-то это узнать?

Ответ специалиста

В России с 1 сентября 2026 года действительно вступили в силу новые нормы перевозки пассажиров на ж/д транспорте. Изменения утверждены приказом Минтранса РФ. Теперь при оформлении проездного документа на поезд дальнего следования в обязательном порядке требуется указывать контакты - номер телефона или e-mail. Это необходимо для оперативного информирования: перевозчик будет уведомлять пассажира о корректировке маршрута, отмене рейса или замене состава.

Отдельный блок изменений касается поддержки путешественников с инвалидностью. Спецместа в поездах выводят из общего доступа, чтобы их в приоритетном порядке могли забронировать пассажиры на креслах-колясках. Люди с инвалидностью других категорий (не использующие коляски) смогут приобрести билеты на эти места не ранее чем за 10 суток до отправления поезда. Такая мера позволит защитить интересы тех, кому адаптированные купе жизненно необходимы, на ранних этапах продаж.

Дополнительно вводится ограничение для сопровождающих: приобрести билет на спецместо отдельно от пассажира с инвалидностью больше не получится.

Сбор документов для возврата билетов на пригородные поезда упростили - требование сдавать их исключительно через кассы снято.

А вот увеличение комиссии при возврате неиспользованных железнодорожных билетов пока не вступило в силу. ФАС России лишь определила верхнюю планку сбора - до 10% стоимости проездных документов. Приказ ведомства был опубликован 31 августа на портале правовой информации.

Компании вправе сами определять конкретный размер комиссионного сбора при возврате денег, но он не может выходить за рамки указанного лимита. Правило распространяется на ключевых игроков рынка (включая ОАО «РЖД», АО «ФПК», АО ТК «Гранд Сервис Экспресс», АО «АК «ЖДЯ» и АО «ПКС»), входящих в реестр субъектов естественных монополий.

Предполагается, что новые правила возврата билетов вступят в силу до конца 2026 года.