Что означает выражение «злачное место»?

Ликбез

Что означает выражение «злачное место»?
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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Родители и воспитатели предупреждают детей: опасайтесь злачных мест. Что это за место такое – злачное?

Прилагательное «злачный» в современном русском употребляется только в устойчивом выражении, обозначающем, согласно толковому словарь, место, где предаются пороку: играют в азартные игры, развлекаются, пьянствуют. В общем, это притон, где не стоит появляться благовоспитанным людям.

Но первоначально слово «злачный» имело прямо противоположное значение. Оно происходит от существительного «злак» и исторически родственно «зеленому» и «золоту».

В старину злаками называли все травянистые растения, а позже - те, которые можно употреблять в пищу. Сегодня говорят, например, о хлебных злаках или о семействе злаковых, но не о злачных - эта форма устарела.

Когда-то сочетание «злачное место» обозначало буквально «изобилующее злаками» и подразумевало место, где всего в достатке, в изобилии, приятно и спокойно, а сейчас - знак опасности. Так история языка играет со значениями слов. Знать это полезно, чтобы говорить грамотно и выразительно!

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