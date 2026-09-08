Зачем категории В меняют ВУС после сверки в военкомате?

Вопрос от интернет-пользователя

У меня в военном билете стоит категория В. Меня вызвали в военкомат для сверки сведений. Я пришел, у меня попросили диплом, так как ранее в личном деле значилось «неоконченное высшее». После этого сотрудница военкомата взяла мой военный билет и исправила в нем ВУС. Зачем это сделали и повлияет ли это теперь на мою категорию годности?

Ответ специалиста

В 2026 году россияне действительно получают электронные повестки с вызовом в военкоматы для сверки сведений воинского учета. У многих граждан, особенно у тех, кому ранее была присвоена категория В (ограниченно годен к военной службе), поход в военный комиссариат вызывает вполне логичное беспокойство.

Повестка для сверки сведений не означает автоматическое направление на медицинскую комиссию, призыв в армию или отправку на военные сборы. Задача военкомата - актуализировать информацию о гражданине, пребывающем в запасе. Согласно статье 5.1 Федерального закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», лица с категорией В освобождены от призыва в мирное время, но не снимаются с учета.

Сегодня единый Реестр воинского учета формируется в цифровом формате, аккумулируя данные из государственных информационных систем. Однако статья 10 того же закона обязывает граждан самостоятельно информировать военкомат об изменении места работы, семейного положения или образования. Если в момент оформления военного билета значилось неоконченное высшее или среднее образование, а спустя годы выдали диплом, эти данные должны быть внесены в учетное дело в военном комиссариате по месту приписки.

Почему в военном билете меняют ВУС?

Военно-учетная специальность (ВУС) - это специальное кодовое обозначение, которое указывает на профессиональные навыки и квалификацию военнообязанного. Если гражданин ранее не служил и не имел оконченного образования, в его документе часто проставляется стандартный код учета лиц без специальной подготовки, например ВУС 999 000. Когда гражданин приносит диплом об окончании колледжа или института, военкомат обязан актуализировать данные.

В соответствии с Положением о воинском учете (Постановление Правительства РФ № 719) полученная гражданская специальность сопоставляется с действующим перечнем военно-учетных специальностей. На основании предоставленного диплома сотрудник военкомата вносит новый код ВУС в военный билет, отражающий реальный уровень подготовки запасника.

Изменится ли категория годности В?

Главный вопрос, который волнует граждан, - может ли смена ВУС отменить категорию В и сделать человека годным к военной службе. Ответ однозначен: нет, не может. Изменение ВУС и определение категории - это абсолютно разные юридические процедуры.

Категория годности фиксирует состояние здоровья и определяется медицинским освидетельствованием. Изменить ее без прохождения повторной военно-врачебной комиссии (ВВК) военкомат не имеет права. ВУС отражает исключительно образование, квалификацию и гражданскую профессию военнообязанного лица. Внесение новой записи о ВУС в военный билет лишь приводит документы в соответствие с фактическими данными и не означает мобилизацию, смену категории годности или призыв на службу.

Получившим повестку для уточнения данных воинского учета рекомендуется взять с собой:

- паспорт и военный билет;

- документы об образовании (дипломы, аттестаты, сертификаты);

- актуальные медицинские документы (если за прошедшее время изменилось состояние здоровья).