Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

За праздником некоторые наблюдают из Окон... или из окОн? Как правильно поставить ударение в слове?

Правильно - из Окон, с ударением на первый слог. Всем понятное слово «окно» родилось от устаревшего существительного «око», то есть «глаз». Любопытно, что в этом значении корень слова известен во многих языкам, не только славянских.

Например, от родственного «оку» латинского oculus родилось слово «окулист» - так называют специалиста по глазным болезням. Окуляр в оптическом приборе, в бинокле или телескопе - это часть, обращенная к глазу наблюдателя. А русское «окно» - буквально «глаз дома».

Современные нормы ударения в слове зависят от грамматического числа. В единственном оно всегда падает на окончание: выглянуть из окнА, подойти к окнУ, любоваться чистым окнОм, увидеть в окнЕ; во множественном ставится только на первый слог: Окна, мечтать о новых Окнах, бросились к Окнам.

Выглянули из Окон (не окОн) - чтобы это запомнить, можно ориентироваться на детскую загадку про огурец с правильным ударением: «Без Окон, без дверей полна горница людей».

Будем соблюдать нормы языка и говорить грамотно!