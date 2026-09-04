Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Женщины любят украшения, например ожерелья. У некоторых найдется даже несколько ожерельев. Или ожерелий? Как правильно?

«Ожерельев» - ошибка, правильный вариант - «ожерелий». Русское слово происходит от вышедшего из употребления «жерелО» – так в древнерусском языке звучало знакомое «горло». Родственник этого слова - «жерло», так называют «горло» вулкана, откуда извергается лава.

Приставка «о-» указывает на охват со всех сторон. То есть ожерелье - буквально «огорлие, то, что находится вокруг горла», как ошейник вокруг шеи.

Словарь объясняет: ожерелье - шейное украшение в виде бус.

По-другому его можно назвать колье. Французское слово родилось на основе латинского collare («ошейник»), а то, в свою очередь, от collum («шея»).

Так или иначе, и ожерелье, и колье изначально указывали на место, где носится украшение: вокруг горла, на шее.

Только не стоит забывать: ожерелье как русское слово склоняется, в нем нужно правильно выбирать падежные окончания. Французское «колье» не изменяется по падежам и числам. Можно любоваться ожерельЯМИ и кольЕ, выбрать несколько кольЕ или ожерелИЙ.

Будем говорить грамотно!