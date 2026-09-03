Как без ремонта вернуть белизну натяжному потолку?

Вопрос от интернет-пользователя

У меня в квартире пожелтел натяжной потолок. Не сильно, но меня раздражает. Причем не полностью, а только в том месте, где больше солнечного света. Можно ли что-то сделать, чтобы обойтись без замены? И как вообще правильно ухаживать за натяжным потолком?

Ответ специалиста

Точечное пожелтение натяжного потолка от воздействия солнечных лучей - распространенная проблема, особенно для полотен из ПВХ-пленки. Излучение постепенно разрушает пигмент и верхний защитный слой материала. Полностью менять конструкцию в такой ситуации чаще всего не требуется: при грамотном подходе белизну полотна и его эстетичный внешний вид удается восстановить домашними средствами.

Первое, с чего следует начать, - бережная химическая очистка выгоревшего участка. Подготовьте теплый раствор с использованием жидкого мыла или средства для мытья посуды без абразивных частиц и агрессивных кислот. Протрите пожелтевшее место мягкой салфеткой из микрофибры без сильного нажима, чтобы не растянуть пленку.

Для стойких пятен и пожелтевших областей хорошо подходят специализированные спреи для ухода за натяжными потолками или слабый раствор нашатырного спирта (1 столовая ложка на 1 литр воды), который эффективно возвращает глянцевый блеск и снимает налет.

Категорически запрещено использовать жесткие губки, щелочные растворители, ацетон и порошковые чистящие средства. Они нанесут микроцарапины и окончательно испортят структуру ПВХ-материала, после чего спасти дело поможет только полная замена полотна.

Если деликатная влажная уборка не принесла желаемого результата, придется вызывать специалистов для перетяжки.

Чтобы предотвратить повторное пожелтение и продлить срок службы потолка, необходимо регулярно правильно ухаживать за натяжным полотном. Проводите сухую или влажную уборку не реже 1-2 раз в год, защищайте помещение от прямых ультрафиолетовых лучей с помощью плотных штор, блэкаут-жалюзи или солнцезащитной пленки на окнах.