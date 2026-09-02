Что означает слово «солидный»?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

К мнению человека обычно прислушиваются, когда он выглядит солидно. «Солидный» - это какой?

Чаще всего слово понимается как «заслуживающий доверия, имеющий авторитет» (солидный ученый, архитектор, адвокат). Солидное учреждение надежно, с хорошей репутацией, ему можно доверять - так же и важного, представительного, степенного человека, вызывающего доверие, называют солидным.

Первое значение слова - «прочный, надежный, основательный». Оно родилось во французском языке от латинского solidus (буквально «целый, непоколебимый»). А родственный ему глагол solidо означал «делать надежным, укреплять». От него и выросло известное многим современным языкам «солидаризировать» (буквально «укреплять, сплачивать»).

Солидарность - это сплочение как единодушие, сочувствие. Но «солидарный» - не только «сочувствующий», но и «совместный» в юридическом смысле (солидарная ответственность). А консолидация - буквально «укрепление, упрочение, объединение».

Некоторых огорчает обилие иностранных слов в русском. Однако волноваться не стоит: заимствование - объективный процесс, в нем отражается взаимодействие народов, культурные связи. Так что без солидных знаний о языке не обойтись. Будем говорить грамотно!