Зачем с категорией В вызывают повесткой в военкомат?

Вопрос от интернет-пользователя

У меня в военном билете категория В. Вчера получил электронную повестку в военкомат для сверки сведений. Зачем это? Я служить не могу, ограниченно годен. Кроме того, возраст уже давно за 30. Чего от меня хотят в военкомате и могу ли я не ходить?

Ответ специалиста

Массовая рассылка электронных повесток гражданам, имеющим категорию В (ограниченно годен) и находящимся в возрасте старше 30 лет, связана с формированием Единого реестра воинского учета.

Сейчас военные комиссариаты активно проводят цифровизацию и актуализацию сведений обо всех гражданах, состоящих в запасе. Повестка для сверки сведений не означает призыв на службу или изменение категории годности, ее цель - сопоставить бумажные учетные карточки с цифровой базой.

Даже если информация об образовании, месте работы, прописке и семейном положении давно загружена в подтвержденный профиль на портале «Госуслуги», часть архивных сведений в картотеках комиссариатов может оказаться устаревшей или неполной. Во время личного визита сотрудники сверяют документы, вносят недостающие данные (например, реквизиты диплома или актуальное место работы) в компьютер и обновляют личное дело.

Игнорировать такую повестку не стоит, рассчитывая на возраст или освобождение от срочной службы. Полноценная работа единого реестра меняет юридический порядок вручения документов. Сформированное уведомление дублируется в личный кабинет на «Госуслугах», отправляется по СМС с номера 117, а согласно закону о воинской обязанности и военной службе электронная повестка считается официально врученной по истечении 7 дней с момента ее размещения в реестре.

Если гражданин не явится в указанную дату без уважительной причины, через 20 календарных дней автоматически вступают в силу временные ограничительные меры. Среди них - запрет на регистрацию ИП и статуса самозанятого, приостановка сделок с недвижимостью и кадастрового учета, ограничение на управление автомобилем и регистрацию транспортных средств, а также отказ банков в выдаче кредитов и займов.

Так что визит в комиссариат для проверки карточки позволит избежать внезапной блокировки государственных и финансовых услуг.