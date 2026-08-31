Роль в фильме заглавная или главная?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Знаменитый актер сыграет в фильме заглавную роль. Или главную? Как правильно?

«Главный» и «заглавный» - похожие, но все-таки отличающиеся слова. У них только корень один, а значения разные.

Согласно словарю, главный - самый важный, основной (глава - голова). О ком-то или о чем-то самом важном говорят: всему голова. А во главу угла ставят то, что считают наиболее значимым.

Следовательно, главные герои - самые важные, главная роль в фильме или пьесе - та, что определяет их суть.

Роль может быть и заглавной, но только если название фильма совпадает с именем главного героя. Заглавный - относящийся к заглавию, т. е. к названию произведения (книги или фильма).

Например, в фильме «Война и мир» заглавных героев нет - только главные, потому что их имена не упоминаются в названии. А если актриса сыграла Анну Каренину в фильме с таким же названием, это значит, что ее роль была и главной, и заглавной.

Будем выражать мысли точно и грамотно!