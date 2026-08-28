Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Иногда невозможно прочитать надпись на упаковке: напечатано слишком мелким шрифтОм. Или шрИфтом? Как правильно поставить ударение?

Шрифт - это форма начертания букв, знаков препинания, цифр, то есть письменных или печатных знаков. Восходит слово к латинскому scriptum, что значит «письмо», образованному от scribere - «писать, вырезывать, выцарапывать», ведь первые рисунки и буквы выцарапывали на пергаменте, камне и глиняных табличках.

Прошли века, и латинский глагол со значением «писать» в немецком языке зазвучал как schreiben. От него и родилось слово «шрифт», которое мы заимствовали в XVIII веке.

В русском «шрифт» склоняется, причем ударение зависит от числа. В единственном оно всегда только на корень: выделить не шрифтОм, а шрИфтом, подумать о шрИфте (не о шрифтЕ), от шрИфта зависит восприятие текста.

Во множественном числе - два варианта: шрИфты и шрифтЫ, шрИфтов и шрифтОв. Однако предпочтительным словари все-таки признают ударение на окончании: разные шрифтЫ, папка со шрифтАми, коллекция шрифтОв.

А в прилагательном ударение только на окончании: выделил слова шрИфтом - получилось шрифтовОе выделение. Будем говорить грамотно!