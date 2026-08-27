92-й вместо 95-го - почему водителям откажут в ремонте?

Вопрос от интернет-пользователя

Сейчас на рынке появится много разного бензина: «Евро-2», «Евро-3» и так далее. А с учетом дефицита АИ-95 приходится заливать 92-й, хотя производитель моего «китайца» рекомендует исключительно 95-й класса не ниже «Евро-5». А смогу ли я получить компенсацию с АЗС за ремонт движка, если он выйдет из строя из-за плохого бензина?

Ответ специалиста

Временное послабление для топливного рынка, введенное Правительством РФ до 1 июля 2027 года, действительно официально разрешило выпуск и реализацию автомобильного топлива экологических классов К2, К3 и К4 (привычные водителям «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4»). На фоне дефицита привычных марок продажа такого горючего стартовала на бирже 18 августа, а на автозаправочных станциях обязательно размещение информационных табличек с указанием класса отпускаемого бензина.

Однако для владельцев современных автомобилей, особенно китайского производства, эти изменения несут скрытые риски.

Главный нюанс кроется в юридических и технических тонкостях эксплуатации транспортных средств. Компенсацию от АЗС за ремонт или полную замену двигателя можно получить исключительно в том случае, если топливо оказалось фальсификатом или не соответствовало заявленным стандартам. Если же в руководстве по эксплуатации «китайца» прописан АИ-95 класса не ниже «Евро-5», а вы сознательно заправляете АИ-92 класса «Евро-3» с повышенным содержанием серы, рассчитывать на выплаты бессмысленно.

При возникновении поломки в такой ситуации автовладельца ждет двойной отказ. Официальный дилер аннулирует гарантийный ремонт из-за нарушения инструкций производителя, а АЗС легко докажет в суде, что заправленный бензин был качественным и соответствовал марке на информационной табличке. Понижая октановое число и экологический класс топлива на свой страх и риск, водитель берет всю финансовую ответственность за возможный капитальный ремонт двигателя на себя.

Застревать в судебных тяжбах с заправкой имеет смысл, только когда строго соблюдались рекомендации производителя. Если заливали АИ-95 класса «Евро-5» (и на АЗС не было предупреждений об ином), а машина заглохла сразу после выезда со станции, алгоритм действий следующий:

- эвакуировать автомобиль в сертифицированный автосервис и вызвать независимого эксперта. В присутствии свидетелей и представителя СТО опечатать и слить пробу бензина из бака для проведения лабораторной экспертизы;

- собрать полный пакет документов: кассовый чек с АЗС, где четко указаны марка и класс купленного бензина, заказ-наряд и акты выполненных работ из автосервиса, а также официальное заключение экспертизы о несоответствии топлива ГОСТу;

- имея на руках подтверждение связи между некачественным бензином и поломкой двигателя, отправить досудебную претензию руководству АЗС. В случае отказа добровольно возместить ущерб собранные документы станут доказательной базой для защиты прав в суде.