Что значит выражение «ловить рыбу в мутной воде»?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

О некоторых говорят: любит он ловить рыбу в мутной воде. Если мы не на рыбалке, то о чем речь?

Выражение «ловить рыбу в мутной воде» известно не только русскому, но и другим языкам. Родилось оно очень давно, и его переносное значение появилось на основе буквального.

Человек в древности научился ловить рыбу и придумал способы, как это сделать эффективно. Один из них - добиться, чтобы рыба не заметила опасное для нее орудие ловли (копье, крючок или сеть).

Для этого можно замутить воду, воспользоваться тем, что рыба ничего не видит, и поймать ее. В мутной воде рыба ловится лучше, изрек древнеримский поэт Овидий, и это стало латинской поговоркой.

А древнегреческий поэт Эзоп написал басню, в ней говорилось о рыбаке: он тоже мутил воду вокруг сетей, загоняя туда ослепленную рыбу. Так и некоторые люди пользуются неурядицами, беспорядками, неясностью обстановки, чтобы извлекать выгоду из чьих-то затруднений. Именно это имеют в виду, когда говорят, что кто-то привык ловить рыбу в мутной воде.

Полезно знать историю выражений, чтобы говорить грамотно и выразительно!